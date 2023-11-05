Занятия по зоотерапии проводят для детей из семей мобилизованных в Тюмени

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Единой России» | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Единой России»

Занятия по зоотерапии проводят раз в неделю в Штабе общественной поддержки "Единой России" в центре Тюмени. Гостями становятся юные подопечные регионального социально-реабилитационного центра "Семья", в том числе дети участников специальной военной операции.

Руководитель пресс-службы Тюменского реготделения партии, главный редактор газеты "Тюменский край" Виктория Герасимюк организует такие встречи с лета 2023 года. Она проводит их на безвозмездной основе. Виктория, по ее признанию, рада заниматься этим проектом, помогать детям раскрываться.

"На встречи приходят ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети участников СВО. У некоторых погибли отцы в зоне специальной военной операции. Кто-то столкнулся с другими травмирующими ситуациями. На час, когда ребята занимаются с моими собаками, они забывают о плохом. По сути, это зоотерапия, общение с животными. Существует канистерапия, иппотерапия. Мои собаки хоть и не имеют официального подтверждения, что они могут этим заниматься, но они дружелюбные, любят детей, поэтому ребятам с ними легко", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Виктория Герасимюк.

На встречах дети охотно играют с тремя собаками породы сиба-ину. ИХ зовут Гром, Шира и Гроза.

Тюменская практика будет тиражироваться на федеральном уровне.

"Когда мы только собирались открыть штаб, у меня был главный принцип — делать в нем все то, чего раньше "Единая Россия", другие политические партии или общественно-политическое движение в регионе не делали. У нас это получилось. Один из проектов — зоотерапия. На площадке штаба дети из неблагополучных семей и семей мобилизованных занимаются с тремя собаками. За час ребята просто меняются. Эта практика будет вводится в других штабах по всей стране", — сказала председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" и Штаба Ольга Швецова.

Напомним, Штаб общественной поддержки "Единой России" площадью 360 кв. м открылся на ул. Водопроводной в Тюмени 12 мая. В четырех залах разной вместимости мероприятия проходят параллельно. Штаб работает с 9 до 21 часа даже в выходные дни. Пространство открыто для любых инициатив. По словам Ольги Швецовой, сейчас есть большой запрос на проведение мероприятий ночью. На площадку хотят пригласить организации, которые будут заниматься кинопоказами. Со дня открытия здесь провели более 1 тыс. 500 событий. Через Штаб прошли почти 10 тыс. человек.

12 ноября исполнится полгода с момента открытия Штаба общественной поддержки. Планируется проведение стратегической сессии с представителями других общественных площадок города.

Инна Пахомова