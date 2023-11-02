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"Россети Тюмень" инициируют прокурорскую проверку в отношении недобросовестных застройщиков в Тюменской области

Общество, 18:31 02 ноября 2023

предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень"

1 ноября на заседании Штаба по обеспечению надёжной работы объектов электросетевого комплекса "Россети Тюмень" приняли решение обратиться в прокуратуру Тюменской области. Поводом стали признаки намеренного введения в заблуждение покупателей недвижимости со стороны застройщика домов в коттеджном поселке Озерный-2 Переваловского МО. Дезинформирование потребителей, оказавшихся незаконно подключенными к электрическим сетям, привело к административным правонарушениям, перегрузке электрической сети и снижению качества жизни в период отопительного сезона.

Напомним, 24 октября в результате перегруза трансформаторной подстанции № 3115 без света остались жители коттеджных поселков Озерный, Озерный-2 и части села Перевалово. Причиной стало бездоговорное потребление электроэнергии. Порядка 20 незаконно подключенных домов спровоцировали критическое превышение нормативных параметров электроустановки. Сами жители, оказавшиеся в затруднительной жизненной ситуации, пояснили, что дома продавались с уже подведенным электричеством.

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