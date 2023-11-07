7 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартует Всемирная неделя качества, она продлится с 7 по 10 ноября.

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется исторический час "Подвиг Минина и Пожарского".

В Тюмени в 12 часов по аллее Бессмертного полка пронесут фотографии освободителей Киева от фашистских захватчиков.

В Тюмени в 18 часов в в библиотеке № 7 им. И. М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) откроется творческая мастерская "Мы родом из детства. Ловец снов".

В Тюмени в 19 часов в детской школе искусств "Гармония" (пр. Заречный, 4а) начется концерт "Мы вместе", посвященный Дню народного единства.

В Интернете опубликуют цифровой релиз документального фильма "Каравелла Крапивина", съемки которого проходили в Тюмени и Екатеринбурге.

Возрастное ограничение: 6+

Интересное в этот день:

1891 — американец Уиткомб Лео Джадсон запатентовал первый известный прототип застёжки-молнии.

1928 — вступил в строй нефтепровод Грозный — Туапсе протяжённостью 618 км.

1940 — обрушился висячий мост "Tacoma Narrows Bridge" из-за недоучёта ветровых нагрузок.

1949 — получена первая нефть на Нефтяных Камнях, старейшей в мире морской нефтяной платформе.

1966 — в СССР состоялся один из крупнейших военных парадов.

2012 — землетрясение в Гватемале магнитудой 7,4.