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Три тюменские школы рекомендовал к тиражированию Минстрой России

Общество, 17:12 03 ноября 2023

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Три проекта школ, построенных в 2023 году в Тюменской области, признаны типовыми и могут быть использованы для привязки при строительстве аналогичных объектов на территории России. Проектная документация размещена на "витрине проектов" Главгосэкспертизы, сообщает ГУС региона.

В перечень Минстроя включена школа на 1 тыс. 501 учебное место в ЖК "Тура" в Тюмени, которую создали в рамках нацпроекта "Образование" с привлечением субсидии из федерального бюджета. Ее площадь - 29,4 тыс. кв. м. В "витрину проектов" также вошла на 1 тыс. 500 учебных мест школа в районе Плеханово, которая построена в рамках нацпроекта "Образование". Впервые в регионе был заключен контракт под ключ. Третьим стало образовательное учреждение на 1 тыс. 200 учебных мест в мкр-н Ямальский-2. По этому проекту в регионе построено семь школ.

Напомним, что в перечень Минстрое попадают только реализованные проекты.

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

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# Минстрой РФ , школа

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