Парковки в центре Тюмени сделали бесплатными для Героев России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы, удостоенные звания "Герой Российской Федерации", освобождены от оплаты за парковку транспортного средства, соответствующее постановление подписал глава города Руслан Кухарук, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия".

"Мы регулярно проводим встречи с семьями участников спецоперации, на одной из них была высказана просьба сделать бесплатной парковку для вдов и родителей погибших бойцов. С этой инициативой Тюменское региональное отделение партии обратилось в администрацию города и нашло поддержку - соответствующее постановление было подписано", - сказал первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Ранее администрация города поддержала предложение тюменских единороссов, благодаря которому многодетные семьи Тюмени стали пользоваться парковками в центре бесплатно. Руслан Кухарук подписал это постановление 11 апреля 2022 года. Платные парковки введены в квадрате улиц Герцена - Челюскинцев - Республики - Первомайской - Советской — Профсоюзной.