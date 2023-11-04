Молодые ишимцы нарисуют Тюменский кампус в стиле абстракционизм

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме | Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме

Мастер-класс по рисованию будущего межуниверситетского кампуса пройдет в мультицентре "Моя территория"8 ноября в 16 часов. Молодые жители Ишима прослушают лекцию о Тюменском кампусе, чтобы представить, каким он будет. Затем участники получат комплекты для рисования и начнут изображать здание в стиле абстракционизм под присмотром эксперта.

"Команда мультицентра "Моя территория" всегда старается создать атмосферу, вдохновляющую молодых людей проявлять свои творческие и коммуникативные способности. Мастер-класс по рисованию поможет молодежи Ишима больше узнать о Тюменском кампусе, креативно и интересно провести время, а также познакомиться с новыми людьми", — сказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме Татьяна Зубрилина.

Как сообщает "КП-Тюмень", молодые люди нарисуют субъективный образ пространства для студентов — изображение отразит суть проекта. В конце события участники смогут поделиться, на какие факты о кампусе они опирались, чтобы создать свои рисунки.