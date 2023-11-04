Об истоках Дня народного единства напомнили тюменцам на праздничной программе в ДК "Нефтяник"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественное мероприятие ко Дню народного единства проходит во дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 4 ноября. С видеообращением к жителям Тюменской области обратился глава региона Александр Моор.

"Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем народного единства! Россия объединяет множество народов, каждый из которых имеет свои уникальные традиции, культуру и язык. Это многообразие одно из главных богатств нашей родины. Сегодня перед нами стоят новые геополитические, экономические и социальные вызовы. В условиях санкций мы продолжаем следовать своим целям, защищаем государственный суверенитет, историческую правду и делаем всё для процветания России, ее развития и благополучия. И, конечно же, мы сохраняем нашу историю для будущих поколений. Ведь в любые времена Россия находила силы в единстве и сплоченности нашего многонационального народа. В эти дни единение жителей Тюменской области и всех российских регионов направлено в первую очередь на поддержку наших участников СВО. Вместе нам всё под силу", — сообщил он.

Было отмечено, что Тюменская область — один из самых многонациональных регионов страны, где проживают более 150 национальностей и народностей. Символично, что сегодня, в День народного единства, на территории ВДНХ в Москве открылась выставка-форум "Россия", объединившая всю страну. Это масштабный проект, который демонстрирует историческое и культурное многообразие страны. 24 ноября на ВДНХ станет днем Тюменской области. Наш регион на выставке будет представлен как научный центр нефтегазовой отрасли и один из мировых центров нефтехимии, а также презентован туристический и культурный потенциал.

В своем поздравлении вице-губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевских отметила, что праздник 4 ноября вошел в историю нашей страны как символ патриотизма, беззаветной любви и преданности Отечеству.

"Отмечая этот праздник, мы сохраняем историю нашего государства для будущих поколений. Учим видеть отголоски исторических событий в настоящем. Празднование 4 ноября было установлено в честь торжества национального единства и освобождения России более 400 лет назад, когда наши предки проявили свои лучшие качества: сплоченность, силу духа, волю и отвагу. Тогда на защиту родины встали люди разных национальностей, сословий и веры. Ополчение снаряжалось и вооружалось на народные средства. И во все исторические моменты, когда решался вопрос: быть или не быть российскому государству, именно единение становилось формулой спасения, нашим национальным кодом. С тех пор он передается из поколение в поколение. И каждый раз, когда над нашей страной нависала угроза, мы объединялись, давали отпор врагам и сохраняли неприкосновенность духовных и нравственных ценностей", — сообщила Ольга Кузнечевских.

Для тюменцев на сцене ДК "Нефтяник" выступают хоровая капелла Тюменской филармонии, ансамбль "Росстань", ГАНТ "Зори Тюмени", вокал-группа "Санрайз", солисты и детский хор "Сибирята".

Вера Коршунова