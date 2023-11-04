Воспитанники тюменского центра "Алый парус" принесли кадетскую клятву

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Торжественное обязательство кадета дали учащиеся городской школы № 43 - воспитанники Детского морского центра "Алый парус", с которым сотрудничает областное управление Росгвардии. Кадетскую клятву учащиеся старших классов произнесли в присутствии почётных гостей, родителей и одноклассников, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

"Мы рады приветствовать вас в рядах наших юных товарищей. Вы выбрали правильный путь и уверен, вы станете достойными наследниками защитников Родины. Военнослужащие и сотрудники ведомства передадут вам знания и умения в военной и профессиональной подготовке. Желаю вам успехов во всём", - поздравил школьников начальник территориального органа Евгений Федоткин.

Кадеты, пополнившие ряды специализированных профильных групп, подшефных Управлению Росгвардии по Тюменской области, в скором времени приступят к учебному процессу. Военнослужащие, сотрудники ведомства, педагог дополнительного образования и руководитель вновь созданной группы кадет Иван Коновалов, а также преподаватели Детского морского центра "Алый парус" в течение двухлетней программы подготовки будут проводить с ребятами теоретические и практические занятия.

По окончании обучения кадетам будут вручены рекомендательные письма и оказана поддержка при поступлении в ВУЗы войск национальной гвардии РФ, другие учебные учреждения правоохранительных органов, а также Министерства обороны.