Фотопроект с разными народами Тюменской области подготовили ко Дню народного единства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотопроект "Палитра культур" с разными народами Тюменской области подготовили ко Дню народного единства. Команда Медиацентра молодежной политики Тюменской области подготовила снимки с представителями некоторых национальностей, проживающих на территории региона. Серию фотографий можно посмотреть в группе "Медиацентр | Тюмень" во ВКонтакте.

"Каждый народ по-своему уникален. Но несмотря на то, что у нас разные традиции и характеры, вместе мы — оттенки из одной палитры: единое целое. Только объединившись мы сможем построить будущее не только своего региона, но и всей страны", — сказала руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

Хантам, манси, ненцам, русским, татарам и казахам команда присвоила свой особенный цвет — он указывает на черты характера и, по мнению участников, ассоциируется с разными культурами. Герои фотографий одеты в выбранные для народов цвета, рядом — их значения. На снимке вместо названия оттенка — человеческие качества, сообщает "Moi-portal.ru".