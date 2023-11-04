Ключевые вехи своей истории, успехи и колорит представили регионы УФО на выставке "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие международной выставки-форума "Россия" состоялось на ВДНХ в Москве 4 ноября. Подробно о себе Урал и Западная Сибирь расскажут на Днях регионов. 24 ноября будет посвящено Тюменской области, сообщает пресс-служба полпеда президента в УФО.

"Выставка "Россия" открыта! Регионы Уральского федерального округа взяли достойный старт. Заявили о себе как о регионах с богатой культурой и историей, значимыми достижениями и огромным потенциалом. Желаю субъектам УФО с той же энергией провести Дни регионов и сохранить её на протяжении всей выставки!", - сказал полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев.

Каждый регион УФО постарался отразить на своём стенде ключевые вехи своей истории, успехи и региональный колорит. Субъекты также подготовили насыщенные деловые, образовательные и культурные программы, которые будут сопровождать работу стендов в течение всей выставки.

На интерактивном стенде Тюменской области пять тематических зон. Первая называется "Удивление". На ней посетители узнают необычные факты о регионе. Например, о том, что горячие источники Тюменской области берут своё начало в водах древнего моря. Зона "История и открытия" расскажет о подвигах нефтяников и газовиков и о современных производствах.

"Дом" — о благоустройстве и культурном наследии: рекордных темпах ввода жилья и сохранении памятников архитектуры в Тюменской области. "Семья" посвящена поддержке семейных ценностей в регионе, который занял третье место по качеству жизни в стране. А на площадке "Мечтать вместе" гости выставки узнают о перспективах развития и о других амбициозных проектах Тюменской области.