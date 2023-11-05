Железнодорожный круиз "В Сибирь" доставил 80 туристов в Тюмень

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

80 туристов, преимущественно из Москвы и Подмосковья, прибыли в рамках железнодорожного круиза "В Сибирь" в Тюмень 5 ноября.

В региональной столице отдыхающих встретили с настоящим сибирским гостеприимством. Тюменские купчихи угощали туристов горячим чаем, конфетами от местной фабрики "Квартет" и шоколадками с предсказаниями.

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов назвал железнодорожный круиз "В Сибирь" большим приключением на шесть дней. Тюмень и Тобольск являются его самыми яркими элементами, считает он.

"В Тюмени наши гости на комфортабельных автобусах туристического класса пройдут обзорную экскурсию по городу, затем они отправятся узнать больше о Григории Ефимовиче Распутине в селе Покровское. Также туристов кроме обедов в прекрасных ресторанах ждет посещение термального курорта. Термальный сезон в регионе открыли 4 ноября. В Тобольске гостей также встретит наша театрализованная группа — за это отвечает тематический парк "Тобол". Там туристов ждет обзорная экскурсия, посещение Абалака, прогулка по территории кремля, посещение музеев. Конечно же, побывают в музее семьи императора Николая II", — поделился Дмитрий Пухов.

Житель Москвы Михаил Янковский раньше посещал Тюмень, в этот раз решил показать город, который ему понравился, своей супруге Оксане. В кругу общения его жены есть много людей, перебравшихся в столицу из Тюменской области, они много рассказывали ей о регионе. Оксана говорит, что когда муж предложил ей поездку, она нисколько не сомневалась, согласилась сразу. В первую очередь женщину интересуют достопримечательности, термальный курорт "ЛетоЛето". "Я был здесь давно - 12 лет назад. Что-то отдельно выделить сложно, но уже тогда мне понравились город и люди. Погода классная", — сказал Михаил Янковский.

Ирина Лисицина из Москвы также приехала в Тюмень вместе с мужем Андреем. Они никогда не были в Сибири. Мечта семьи - проехать всю Россию. "Обычно по европейской части путешествуем на машине. Сюда — только с "РЖД тур". Читали о Тюменской области раньше, вот хотим посетить ваш музейный комплекс. Обязательно посетим термальные источники. Нас зазывали в "ЛетоЛето". Очень хотим побывать", — поделилась гостья.

Муж Ирины Андрей называет Сибирь великой частью России, поэтому обязательно надо познакомиться с ее историей. Чтобы запечатлеть достопримечательности и впечатляющие локации, мужчина взял фотоаппарат и несколько объективов к нему.

Участники железнодорожного круиз всегда после путешествия заполняют анкету. Результаты опроса изучают в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области, чтобы сделать программу насыщенней и интересней. По словам Дмитрия Пухова, все туристы без исключения отмечают качество экскурсоводов. В топе посещений — термальный курорт "ЛетоЛето", дом-музей Григория Распутина, тобольский кремль.

Традиционно тур рассчитан на шесть дней и пять ночей. В составе шесть вагонов с различным уровнем комфортности: купе, спальный вагон и люкс. Последний город круиза, Пермь, представит свою экскурсионную программу, после этого туристы вернутся в Москву.

Следующий железнодорожный тур отправится в Сибирь на новогодние праздники. Планируется, что он будет более масштабным: к услугам пассажиров будут 10 комфортабельных вагонов с рестораном.

Напомним, впервые Тюменская область встретила железнодорожный круиз "В Сибирь" 7 марта 2022 года.

Инна Пахомова