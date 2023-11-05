600 единиц спецтехники выходят на уборку дорог в Тюмени в праздничные дни

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В усиленном режиме работают дорожные службы Тюмени 4, 5 и 6 ноября. Как сообщает городская администрация, в праздники тюменцев ожидает нестабильная погода: холодные ночи с минусовыми температурами, днем столбики термометров будут подниматься выше нуля.

В дневную смену на тюменских улицах будет работать порядка 400 единиц спецтехники и более 600 дорожных рабочих. В ночь обеспечивать порядок и чистоту проезжей части и тротуаров будет порядка 300 машин и 400 человек.

В период длительных выходных предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, представители дирекции автомобильных дорог и мостов, а также мастера подрядных организаций будут объезжать территории, отслеживать график выхода спецтехники, качество работ.

Свои замечания и предложения по содержанию улично-дорожной сети горожане могут направлять: в Единый центр оперативного реагирования Тюмени по телефону 45-15-20, в диспетчерскую АО "ТОДЭП" по телефону 68-32-34.