Форум "Крапива" соберет в Тюмени молодых педагогов со всей страны

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Молодые педагоги со всей страны съедутся в Тюмень на VII всероссийский форум "Крапива" 9-12 ноября, сообщает пресс-служба Тюменского государственного университета. Форум пройдет в ТюмГУ при поддержке правительства Тюменской области и департамента образования и науки Тюменской области.

Ежегодно на форум приходит более 400 заявок от молодежи со всей страны. В 2023 году форум будет посвящен формированию сообщества педагогов-практиков, которые по замыслу организаторов, вернутся в свои регионы и зажгут там свои маленькие "Крапивы". Участники - педагоги с практическим опытом работы в системе общего образования, а также эксперты.

"Крапива" проводится с 2017 года с целью формирования сообщества прогрессивных молодых педагогов, которые создают уникальные образовательные подходы для системы общего образования. За шесть лет в форуме приняли участие свыше 600 молодых педагогов из 51 субъекта России.