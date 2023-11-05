Тоболяку грозит уголовная ответственность за пьяную езду

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Лишенный водительских прав за пьяную езду житель Тобольска сел за руль в состоянии опьянения. "Волгу" под управлением 36-летнего мужчины автоинспекторы остановили в Тобольске в ночь на 5 ноября.

Автомобилист признался, что поехал в ночной магазин за добавкой спиртного, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 1,09 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь тоболяку грозит уголовная ответственность за управление транспортом под воздействием алкоголя.