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Тоболяку грозит уголовная ответственность за пьяную езду

Происшествия, 16:55 05 ноября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Лишенный водительских прав за пьяную езду житель Тобольска сел за руль в состоянии опьянения. "Волгу" под управлением 36-летнего мужчины автоинспекторы остановили в Тобольске в ночь на 5 ноября.

Автомобилист признался, что поехал в ночной магазин за добавкой спиртного, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Показания алкотестера составили 1,09 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь тоболяку грозит уголовная ответственность за управление транспортом под воздействием алкоголя.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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