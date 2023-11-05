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Молодых тюменских режиссеров и сценаристов приглашают на всероссийский чемпионат

Общество, 17:25 05 ноября 2023

АртМастерс Регионы | Фото: АртМастерс Регионы

Молодые тюменские сценаристы, продюсеры и режиссеры могут принять участие в чемпионате "АртМастерс Регионы". Об этом сообщает департамент культуры Тюменской области.

Чемпионат - это соревнования для молодежи из всех регионов России по направлению "Кино" между сборными федеральных округов. Проект нацелен на творческих людей от 18 до 35 лет.

Участники получат возможность войти в команду единомышленников по созданию полнометражного художественного фильма.

Индивидуальные соревнования пройдут по шести направлениям: "Сценарист", "Режиссер монтажа", "Медиакомпозитор", "Продюсер", "Звукорежиссер кино и медиа" и "Оператор кино и ТВ".

Призеры Чемпионата смогут поучаствовать в создании художественного фильма с коммерческим прокатом. Подать заявку можно до 15 ноября по ссылке.

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