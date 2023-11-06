Мальчик из Башкортостана прошел в Тюменской области курс реабилитации

| Фото: департамент социального развития Тюменской области (архив) | Фото: департамент социального развития Тюменской области (архив)

Максим из Республики Башкортостан, где он проживает с 2022 года, прошел лечение в тюменском детском лечебно-реабилитационном центре "Надежда" в районе Верхнего бора. С раннего возраста у мальчика диагностировано тяжелое неврологическое заболевание, сообщает пресс-служба медучреждения.

"До этого мальчик с семьей жил в Луганской Народной Республике. Чтобы заболевание не развивалось дальше, ребенку требуется реабилитационное лечение", - рассказывает врач-невролог ДЛРЦ "Надежда" Марина Буторина.

Максима осмотрела команда специалистов Центра. Прежде всего, была определена основная цель лечения и разработана индивидуальная программа реабилитации. Для снижения спастических явлений в мышцах ребенка, специалисты использовали ботулинотерапию.

"Мы очень благодарны Центру "Надежда" за проведенный курс реабилитации. С Максимом занимались профессионалы, благодаря чему сын хорошо реагировал на различные обследования и процедуры", - говорит мама мальчика Людмила Анатольевна.