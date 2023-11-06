Налоговая служба организует в Тюмени мобильные офисы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мобильные офисы организуют сотрудники УФНС России по Тюменской области с 7 по 10 ноября. Тюменцам расскажут, как проверить свои налоги и оплатить их.

7 ноября проконсультироваться можно на рынке "Блошинка" по ул. Московский тракт, 120, стр. 2. В последующие три дня — в офисах ТРИЦ: 8 ноября на ул. Широтной, 92, корп. 1; 9 ноября — на ул. Пышминской, 1а; 10 ноября — на ул. Пермякова, 37.

Оплатить налоги можно через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на официальном сайте, через портал госуслуг, в любом отделении банка, через платёжный терминал или мобильные приложения банков, используя один из имеющихся в уведомлении реквизитов: УИН, QR или штрих-код. Также можно уточнить информацию в едином федеральном контакт-центре по тел.: 8-800-222-22-22.

Всего владельцам квартир, домов, земельных участков, транспорта, гаражей за 2022 год направлено порядка 770 тысяч сводных налоговых уведомлений, 90 тысяч получателей — дети. Общая сумма начислений составляет более 3,3 млрд рублей, из них 56,7% приходится на транспортный налог, 31% - налог на имущество физических лиц, 12,3% - земельный налог, пишет "Вслух.ру".