Более 1 тыс. 800 тонн рыбы вырастили в Тюменской области за 9 месяцев
Более 1 тыс. 800 тонн рыбы вырастили в Тюменской области за 9 месяцев 2023 года. По этому показателю регион занимает 1 место в УФО, сообщает областной департамент АПК.
Выращиваются такие виды рыб, как карп, пелядь и гибриды сиговых (пелнел, пелмук), клариевый сом, радужная форель, бестер (гибрид белуги и стерляди), щука, судак, линь.
Всего вырастили 261 тонна карпа, 301 тонна сиговых видов рыб, 211 тонн щуки и 1 тыс. 59 тонн прочих видов.
Производство объектов товарной аквакультуры остаётся на уровне аналогичного периода предыдущего года, что составляет 61 % от целевого показателя – три тыс. тонн, установленный региональной программой развития АПК.