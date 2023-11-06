Более 1 тыс. 800 тонн рыбы вырастили в Тюменской области за 9 месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 800 тонн рыбы вырастили в Тюменской области за 9 месяцев 2023 года. По этому показателю регион занимает 1 место в УФО, сообщает областной департамент АПК.

Выращиваются такие виды рыб, как карп, пелядь и гибриды сиговых (пелнел, пелмук), клариевый сом, радужная форель, бестер (гибрид белуги и стерляди), щука, судак, линь.

Всего вырастили 261 тонна карпа, 301 тонна сиговых видов рыб, 211 тонн щуки и 1 тыс. 59 тонн прочих видов.

Производство объектов товарной аквакультуры остаётся на уровне аналогичного периода предыдущего года, что составляет 61 % от целевого показателя – три тыс. тонн, установленный региональной программой развития АПК.