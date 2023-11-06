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В Тюмени стартовала выставка графических портретов "Nеоготика"

Общество, 13:17 06 ноября 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Выставку "Nеоготика" открыли в Музейном комплексе им. И.Я Словцова. Здесь представлены графические портреты московского художника Леонида Петрушина, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Как многие "семидесятники", автор выхватывает личности своих портретируемых из временного потока, чтобы внимательно вглядеться в глубины человеческой души. Героини портретов Петрушина с тонкими лицами и длинными пальцами средневековых королев погружены в условное пространство, наполненное полунамёками и рождающее множество ассоциаций.

Экспозиция продлится до 31 января 2024 года. Стоимость билета – 100 рублей. Возрастное ограничение: 12+.

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# выставка , Музейный комплекс им , Словцова

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