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Тюменская школьница стала призером областного научного форума молодых исследователей

Общество, 14:33 06 ноября 2023

ФМШ | Фото: ФМШ

Призером областного научного форума молодых исследователей "Шаг в будущее" стала ученица пятого класса физико-математической школы Диана Флус. Ее проект посвящен созданию исторических настольных игр о Великой Отечественной войне под названием "Помните! Через года, через века, - помните!".

Главная цель ее исследования - повышение интереса у школьников младших классов к истории Великой Отечественной войны. В своей работе Диана пишет: "Что такое Великая Отечественная война? Это наша история. Об этом надо помнить. А чтобы помнить, надо знать. Ведь "Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего".

В процессе реализации проекта юная тюменка провела анкетирование на тему "Великая Отечественная война", изготовила настольные исторические игры, организовала шесть уроков с использованием этих игр, а потом сделала контрольную диагностику знаний.

ФМШ | Фото: ФМШ

Всего в этом году на отборочный этап областного форума было направлено 468 работ школьников 2-11 классов, сообщает ФМШ.

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# Великая Отечественная война , ФМШ Тюменской области , школа

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