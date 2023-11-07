Мошенники предлагают тюменцам обменять старые 5-тысячные банкноты на новые

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенники предлагают тюменцам обменять старые 5-тысячные банкноты на новые после сообщения о модернизации банкнот номиналом 5 тыс. рублей.

Преступники представляются сотрудниками Центробанка или социальных служб и убеждают пожилых людей приготовить имеющиеся банкноты для "обмена". На самом деле их цель – присвоить деньги доверчивых граждан, предупреждает отделение Банка России по Тюменской области.

Так, по словам заместителя управляющего региональным отделением Банка России Ольги Патрактиновой, могут действовать только мошенники. Обновленные банкноты номиналом 5 тыс. рублей поступят в обращение не скоро. Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и не звонит гражданам.

"Необходимо время на адаптацию оборудования для приема и выдачи банкнот, - пояснила Ольга Патрактинова. - Они будут обращаться наравне с привычными для нас банкнотами образца 1997 года. Никакого обязательного обмена нет и не будет! Замена одних купюр на другие будет проходить естественным образом – по мере износа и обветшания старых банкнот".

Для надежного определения подлинности банкнот необходимо проверять не менее трех защитных признаков. Их можно определить на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. Например, на новой 5-тысячной купюре на просвет виден водяной знак. Он расположен на светлом поле в правой части банкноты, выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным и включает высокосветлое изображение здания Главпочтамта и высокосветлое число "5000" с контрастными темными фрагментами.

Подробнее ознакомиться с внешним видом и признаками подлинности модернизированной банкноты можно на официальном сайте Банка России, а также отсканировав QR-код, который находится в нижней правой части лицевой стороны банкноты рядом с изображением Дома Севастьянова. Также можно воспользоваться мобильным приложением "Банкноты Банка России", где подробно описаны все защитные признаки.