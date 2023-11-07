Владимир Якушев подчеркнул важность участия молодежи на выставке "Россия"

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

Международная выставка-форум "Россия" дает уникальный шанс рассказать молодежи о регионах Урала, Западной Сибири, Крайнего Севера. Об этом сказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Полпреду доложили о первых днях работы региональных стендов Уральского федерального округа на Международной выставке-форуме "Россия", которая открылась в День народного единства, 4 ноября.

"Очень большое значение имеет не только эстетическая привлекательность экспозиций, но их содержательная часть, то, о чем рассказывают экскурсоводы, какие мероприятия на площадках проводятся. Посетителям должно быть интересно узнавать новые факты, историю и достижения наших регионов, ведь они – часть большой страны – великой России!", – сказал он.

На совещании также обсудили вопрос профилактики в Уральском федеральном округе острых респираторных заболеваний.

Полпред отметил, что эта проблематика, особенно в осенний эпидсезон, должна постоянно находиться в центре внимания.

"Сегодня мы не говорим о новой волне COVID-19, однако это не значит, что другие инфекционные болезни, такие как грипп и ОРВИ, отступили. Напоминаю, что профилактика всегда проще и дешевле лечения, поэтому масочный режим в больницах для пациентов, – это, на сегодняшний день, разумная мера", – добавил Владимир Якушев.

При этом данная мера действует в большинстве регионов УФО. Владимир Якушев поручил держать на контроле ситуацию с сезонной заболеваемостью ОРВИ.