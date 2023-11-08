Видимость на трассе Тюмень – Омск ограничена из-за тумана
Общество, 07:34 08 ноября 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Видимость на федеральной автодороге Тюмень – Омск в Абатском и Ишимском районах Тюменской области ограничена из-за тумана, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Наряды ДПС несут службу на 353-м и 303-м км автодороги, предупреждая водителей о необходимости снижения скорости в условиях недостаточной видимости.
Водителям рекомендуется снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.