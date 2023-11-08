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Видимость на трассе Тюмень – Омск ограничена из-за тумана

Общество, 07:34 08 ноября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Видимость на федеральной автодороге Тюмень – Омск в Абатском и Ишимском районах Тюменской области ограничена из-за тумана, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Наряды ДПС несут службу на 353-м и 303-м км автодороги, предупреждая водителей о необходимости снижения скорости в условиях недостаточной видимости.

Водителям рекомендуется снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.

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# дорожное движение , трасса Тюмень-Омск

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