Ишимские врачи достали пружину из глотки ребенка

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Пружину из глотки ребенка извлекли врачи областной больницы № 4 в Ишиме. Шестилетний мальчик случайно проглотил деталь игрушки. Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, обследование показало, что пружина попала в глотку и застряла между надгортанником и небной миндалиной.

Для удаления инородного тела было решено применить общую анестезию. Маленький пациент после наблюдения был отпущен домой.

Как отмечают медики, диагноз "инородное тело" - достаточно распространенный повод обращения к врачу-оториноларингологу. Чаще всего извлекаются инородные тела из полости носа, наружного слухового прохода и гортани.