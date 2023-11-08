Школьники Ялуторовского района примут участие в соревнованиях по мини-футболу

| Фото: Спортивная школа Ялуторовского района | Фото: Спортивная школа Ялуторовского района

Соревнования по мини-футболу среди учащихся общеобразовательных школ Ялуторовского района стартовали 8 ноября и продлятся до 10 ноября. Разыграть призовые места предстоит делегациям школ-участников общероссийского проекта "Мини-футбол в школу", сообщает пресс-служба деператамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Мы прикладываем массу усилий для того, чтобы стимулировать юное поколение заниматься спортом, а проект "Мини-футбол в школу" помогает в этом. Благодаря ему ребята могут осваивать данный вид спорта на занятиях физической культурой, так как данный вид спорта входит в образовательную программу учеников с 4 по 11 классы", - сказал тренер-преподаватель по мини-футболу и главный судья соревнований Владимир Аркадьев.

8 ноября на площадку выйдут ребята 2006-2007 и 2008-2009 г.р. 9 ноября посоревноваться предстоит школьникам 2010-2011 г.р. В заключительный день 10 ноября пройдут игры между спортсменами 2012-2013 г.р.

Соревнования по мини-футболу ожидают и в других муниципальных образованиях. Команды, занявшие первые и вторые места на районных турнирах получат возможность принять участие в зональном и, возможно, областном этапах соревнований. На региональные состязания пройдут лучшие дружины зонального этапа.