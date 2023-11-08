Проект по созданию солнечного коллектора стал победителем "КвантоФества"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда "Искра" направления "Альтернативная энергетика" стала победителем восьмой образовательной смены "Кванторианские каникулы", которая прошла в рамках фестиваля кейсов и решений "КвантоФест" в детском технопарке "Кванториум" в Тюмени.

Ребята представили проект солнечного коллектора из вторсырья. Они провели длительные исследования, эксперименты и тесты, чтобы улучшить эффективность своего проекта. Такой подход не только экологически безопасен, но и позволяет существенно снизить затраты на производство, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Отметим, что на восьмой смене "Кванторианских каникул" смогли "прокачать" свои знания более 40 подростков из Тюмени и Тюменской области. Программа позволяет молодым ученым раскрыть свой потенциал и приобрести уникальные знания, которые помогут им в дальнейшем обучении и карьере. У школьников есть возможность выбрать интересующие их направления и примерить разные профессии: программиста, оператора беспилотного аппарата, техника, промдизайнера и многие другие.