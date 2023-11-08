Тюменские медики пересадили сердце ямальцу

| Фото: vk.com/okb1tmn | Фото: vk.com/okb1tmn

Пятичасовую операцию по пересадке донорского сердца 41-летнему ямальцу Дмитрию Коневу провела бригада врачей тюменской ОКБ №1 во главе с кардиохирургом, доцентом кафедры кардиологии и кардиохирургии Тюменского медицинского университета Лусине Арутюнян, сообщает вуз.

Спустя три недели пациент говорит, что чувствует себя хорошо: "Конечно, я очень волновался, узнав о необходимости операции. Но сейчас чувствую себя гораздо лучше: раньше я задыхался, а после операции мне намного легче дышать и ходить. Впереди реабилитация, я возвращаюсь к полноценной жизни. Спасибо врачам и медицинскому персоналу за внимательное отношение, они настоящие профессионалы".

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Операция по пересадке донорского сердца в трансплантологии считается одной из самых сложных с точки зрения процесса: необходимы скоординированные действия сразу двух операционных бригад.

"Трансплантация сердца требует особого подхода к анестезии и перфузии, обязательного участия кардиолога в раннем послеоперационном периоде. Любой оперирующий кардиохирург должен наработать большую практику, а для выполнения трансплантации – пройти дополнительное обучение. В сложных клинических ситуациях мы консультируемся со специалистами Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова" - говорит Лусине Арутюнян.

Первая трансплантация донорского сердца в Тюменской области состоялась в середине 2021 года. К этому дню прооперированы шестеро пациентов. Все хирургические вмешательства прошли успешно.