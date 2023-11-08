58% жителей Тюменской области сделали прививку против гриппа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

929 тыс. 941 житель Тюменской области сделал прививку против гриппа с начала кампании, 11 сентября, на 8 ноября. Это 96,4 % от запланированного количества или 58 % от совокупной численности населения.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Из общего количества вакцинированных 682 тыс. 591 - взрослые и 247 тыс. 350 - дети. Всего 965 тыс. 100 жителей Тюменской области планируется привить от гриппа в 2023-2024 годах.

"Для вакцинации населения в текущем году использовались вакцины: "Ультрикс квадри" для лиц из групп риска, "Совигрипп", "Гриппол плюс". В настоящий момент население региона вакцинируют "Совигриппом". В конце недели ожидаем поступление последнего транша вакцины "Ультрикс квадри" для иммунизации детского населения", - рассказали в профильном ведомстве.

Сделать прививку от гриппа жители региона могут во всех поликлиниках, ФАПах. Работают и мобильные бригады медиков.

"Для обеспечения иммунизации населения региона против гриппа медицинские организации активно используют выездную форму работы. Мобильные бригады выезжают в организованные коллективы учреждений и предприятий, в труднодоступные районы области", - пояснили в департаменте здравоохранения.

По данным управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ снизилась на 2,8 % в сравнении с предыдущей неделей. Специалисты не устают напоминать о мерах профилактики.

Анжела Лебедева