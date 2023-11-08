60-летие отметит психоневрологический интернат в Юргинском районе

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Лесновский психоневрологический интернат Юргинского района отметит 60-летие 13 ноября. Гостей праздника ждут выставка творчества проживающих, мастер-классы, чествование людей, проживающих в учреждении 30 лет и более, экскурсия по корпусам, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Также в Лесновском сельском доме культуры состоится торжественная часть: концерт с участием приглашенных артистов, чествование ветеранов, награждение сотрудников учреждения.

Добавим, история интерната берёт отсчёт с 13 ноября 1963 года, когда на базе Заводоуковского леспромхоза был создан Дом инвалидов. С 2008 года и по настоящее время учреждением руководит Нина Баёва. За это время был проведен современный капитальный ремонт.

Сегодня в интернате проживают 510 человек. Все они являются инвалидами 1-3 групп. Средний возраст - 54 года.