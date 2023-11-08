Сбер: 65% тюменских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного года

| Фото: ПАО "Сбербанк" | Фото: ПАО "Сбербанк"

Около 65% действующих вкладчиков Сбербанка в Тюменской области открывают депозиты сроком до 1 года. При этом около 40% таких клиентов выбирают вклады сроком от 3 до 6 месяцев и столько же – на срок от 6 месяцев до года. Это связано с тем, что на краткосрочный период по вкладам Сбербанк предлагает максимальную доходность.

"Линейка вкладов Сбербанка адаптирована под любые запросы клиентов. Наши вкладчики могут найти в Сбере любой подходящий инструмент — будь то сберегательный счет с гибкими условиями или вклад для своих несовершеннолетних детей. Сейчас самое выгодное предложение от Сбера – вклад на полгода, максимальная ставка по которому достигает 14% годовых. То есть, если оформить депозит сейчас, то к майским праздникам можно будет получить хороший доход", - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В целом портфель пассивов физлиц в Сбербанке на территории Тюменской области за 9 месяцев этого года вырос на 19% до 100 млрд рублей. За год, с октября 2022 года, рост составил 27%. Сейчас почти половина всех вкладов (49%) открывается дистанционно, в начале года с помощью СберБанк Онлайн открывалось 47% вкладов.

"Большинство наших вкладчиков выбирают депозиты до года, но четверть тюменцев все же предпочитает вклады на более долгие сроки — до трех лет. Если у вас есть крупная сумма, например, после продажи недвижимости, и вы пока не планируете приобретать новое жилье, то долгосрочный вклад отлично подойдет для сохранения накоплений. Сейчас в Сбере максимальная ставка для таких депозитов составляет до 13%", - сообщил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

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