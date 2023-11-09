Росреестр проконсультирует представителей тюменских профсообществ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Телефонные консультации для профсообществ по теме "Подача документов на государственную регистрацию/кадастровый учет, в том числе в электронном виде" организует Росреестр Тюменской области. Задать вопросы специалистам можно 10, 17 и 24 ноября с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43, сообщает пресс-служба ведомства.

10 ноября желающих проконсультирует начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Татьяна Димитрова.

17 ноября на вопросы ответит начальник отдела государственной регистрации объектов недвижимости жилого и нежилого назначений Лариса Никитина. Кроме того с 11 до 12 часов о порядке предоставления сведений, содержащихся в ЕГРН, расскажут сотрудники филиала ППК "Роскадастр" по Тюменской области по телефону 8 (3452) 25-90-00 (доб. 5).

24 ноября консультировать будет начальник отдела государственной регистрации долевого участия в строительстве и ипотеки Ольга Сумская.

Также все желающие могут получить консультации специалистов Управления Росреестра по Тюменской области по телефонам 8 (3452) 55-58-58 и 8 (3452) 25-90-01. Время работы – с 9 до 18 часов с понедельника по четверг и с 9 до 16 часов 45 минут в пятницу.