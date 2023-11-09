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Ишимское предприятие по переработке овса открыло новую производственную линию

Экономика, 16:04 09 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ишимское ООО "Черемшанское" установило новое технологичное оборудование на площади 1000 кв.м. Производительность линии составляет 8 тонн крупы в смену. Благодаря открытию еще одного цеха создано четыре рабочих места, сообщает департамент АПК Тюменской области.

Всего на территории Ишимского района четыре организации занимаются производством крупы из зерновых культур, выращенных местными аграриями. Ассортимент выпускаемой крупоцехами продукции широкий: крупы перловая, ячневая, овсяная; горох колотый; культура для завтрака и гранулированные корма для сельскохозяйственных животных и птицы.

Ишимский район - лидер в Тюменской области по производству круп из зерновых культур собственного производства. Рост объемов производства круп за 2023 год составил 27 %.

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# АПК , производство

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