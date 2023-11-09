Тюменские студенты успешно решили кейс от лесопромышленной компании Segezha Group

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Команда СНО "Компас" Тюменского госуниверситета признана победителем Всероссийского интеллектуально-экологического конкурса проектов "Битва кейсов "Климат-контроль". Ребята успешно решили кейс от лесопромышленной компании Segezha Group, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Кейс был посвящен проблеме утилизации древесных отходов, образующихся в процессе лесопереработки и минимизации негативного воздействия на окружающую среду в данном процессе. Всего в решении кейса принимали участие 25 команд со всей России.

"В качестве решения мы подготовили карту рентабельных технологий переработки древесных отходов на основании проведенного экономического и географического анализа. По результатам защиты проекта представители компании были впечатлены нашими идеями и вниманием к деталям и высоко оценили проделанную работу", – рассказали тюменские студенты.

Соревнование состояло из двух этапов – заочного и очного, который прошел в Москве, где свои решения экспертам представляли команды-финалисты, а главным призом стала стажировка победителей в компании.