Тюменцы помогли восстановить работу 16 км коммунальных сетей в Краснодоне
Общество, 18:27 09 ноября 2023
| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
Работу 16 км инженерных сетей помогли восстановить тюменские аварийные бригады в Краснодоне с начала 2023 года. Один из последних участков – промывка сетей канализации многоквартирного дома на ул. Первоконной.
По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, проведение аварийно-восстановительных работ на территории подшефного города и района организовано в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи.