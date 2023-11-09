Тюменцы помогли восстановить работу 16 км коммунальных сетей в Краснодоне

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Работу 16 км инженерных сетей помогли восстановить тюменские аварийные бригады в Краснодоне с начала 2023 года. Один из последних участков – промывка сетей канализации многоквартирного дома на ул. Первоконной.

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, проведение аварийно-восстановительных работ на территории подшефного города и района организовано в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи.