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Тюменцы помогли восстановить работу 16 км коммунальных сетей в Краснодоне

Общество, 18:27 09 ноября 2023

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Работу 16 км инженерных сетей помогли восстановить тюменские аварийные бригады в Краснодоне с начала 2023 года. Один из последних участков – промывка сетей канализации многоквартирного дома на ул. Первоконной.

По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, проведение аварийно-восстановительных работ на территории подшефного города и района организовано в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи.

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# аварийные службы , ЖКХ , Краснодон , соглашение о сотрудничестве

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