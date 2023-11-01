О творчестве художника Геннадия Райшева расскажут тюменцам на лекции

| Фото: централизованная городская библиотечная система | Фото: централизованная городская библиотечная система

Тюменцев приглашают на лекцию "Геннадий Райшев. Художник и литература", которую проведет внучатый племянник художника Владимир Райшев в Информационно-библиотечном центре для молодежи 18 ноября.

Гостям мероприятия представят ранее неизвестные факты и материалы о жизни и творчестве художника, сообщает пресс-служба централизованной городской библиотечной системы.

На лекции Владимир Райшев расскажет о том, как литература повлияла на художника, на его творчество, что он сам говорил по поводу тех или иных литературных произведений, как он комментировал свои картины, посвященные литературным сюжетам. Также о его общении с писателями, об иллюстрировании книг. О том, для кого из писателей он стал персонажем. Спикер прочитает стихи, посвященные Геннадию Райшеву, мемуарную и дневниковую прозу, где упоминается художник. В заключении лектор покажет картины и эскизы, которые еще нигде не выставлялись.

Вход на лекцию свободный. Возрастное ограничение: 12+.