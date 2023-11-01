  • 13 ноября 202313.11.2023понедельник
  • USD92,0535
    EUR98,3155
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

О творчестве художника Геннадия Райшева расскажут тюменцам на лекции

Общество, 12:13 13 ноября 2023

централизованная городская библиотечная система | Фото: централизованная городская библиотечная система

Тюменцев приглашают на лекцию "Геннадий Райшев. Художник и литература", которую проведет внучатый племянник художника Владимир Райшев в Информационно-библиотечном центре для молодежи 18 ноября.

Гостям мероприятия представят ранее неизвестные факты и материалы о жизни и творчестве художника, сообщает пресс-служба централизованной городской библиотечной системы.

На лекции Владимир Райшев расскажет о том, как литература повлияла на художника, на его творчество, что он сам говорил по поводу тех или иных литературных произведений, как он комментировал свои картины, посвященные литературным сюжетам. Также о его общении с писателями, об иллюстрировании книг. О том, для кого из писателей он стал персонажем. Спикер прочитает стихи, посвященные Геннадию Райшеву, мемуарную и дневниковую прозу, где упоминается художник. В заключении лектор покажет картины и эскизы, которые еще нигде не выставлялись.

Вход на лекцию свободный. Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# лекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:13 13.11.2023О творчестве художника Геннадия Райшева расскажут тюменцам на лекции
11:51 13.11.2023В Тюменском районе проверили тепличный комплекс на мозаику пепино
11:40 13.11.2023Трое тюменцев приняли участие в новом шоу на федеральном канале
11:18 13.11.2023Шестиклассник Олег Шаров стал городостью Тобольского района