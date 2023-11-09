Жительницу Ишима спасли от отравления аммиаком

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спасатели провели комплекс работ по нейтрализации аммиачной воды, бутылка с которой разбилась в одной из квартир по ул. Иркутской в Ишиме. В службу спасения позвонила владелица квартиры, сообщает пресс-служба "Тюменской областной службы экстренного реагирования" .

По словам пострадавшей, 8 ноября кошка разбила стеклянную бутылку с аммиачной водой 0,5 литра и жидкость вытекла в ванной. У женщины бронхиальная астма. Она выбежала на улицу и вызвала спасателей. Сотрудники спасательной бригады оперативно приехали на место ЧП. Им пришлось надевать противогазы, так как концентрация испарений была очень высокая. Специалисты смогли нейтрализовать вещество.

Спасатели рекомендуют хранить подобные жидкости в специально отведенных местах.