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Жительницу Ишима спасли от отравления аммиаком

Общество, 18:16 09 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спасатели провели комплекс работ по нейтрализации аммиачной воды, бутылка с которой разбилась в одной из квартир по ул. Иркутской в Ишиме. В службу спасения позвонила владелица квартиры, сообщает пресс-служба "Тюменской областной службы экстренного реагирования" .

По словам пострадавшей, 8 ноября кошка разбила стеклянную бутылку с аммиачной водой 0,5 литра и жидкость вытекла в ванной. У женщины бронхиальная астма. Она выбежала на улицу и вызвала спасателей. Сотрудники спасательной бригады оперативно приехали на место ЧП. Им пришлось надевать противогазы, так как концентрация испарений была очень высокая. Специалисты смогли нейтрализовать вещество.

Спасатели рекомендуют хранить подобные жидкости в специально отведенных местах.

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