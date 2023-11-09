В Тюменской области отметили благодарностями 35 кураторов молодежных проектов и пространств

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35 кураторов молодежных проектов и пространств Тюменской области отмечены благодарностями регионального правительства. Чествование прошло на первой из пяти встреч, приуроченных 30-летию сферы, в мультицентре "Контора пароходства" 9 ноября.

"Комитет по делам молодежи был создан в 1993 году. Его тогда возглавил Сергей Сарычев. За последние годы при поддержке правительства ключевая ставка сделана на развитие сообществ и инфраструктуры молодежной политики. Открыто восемь молодежных пространств таких как "Контора пароходства, МТЦ "Космос", "Моя территория" в Ишиме и Тобольске, Медиацентр, Студцентр. Благодаря тому, что есть пространства, система работы, ребята могут находить единомышленников, создавать новые проекты и инициативы, объединяясь в группы, реализуя их во благо Тюменской области", - подчеркнула директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В число первых 35 награжденных вошел гендиректор АНО "Агентство современных коммуникаций" Илья Титов. Он более шести лет работает в сфере молодежной политики и считает, что на становление сферы в ее современном виде повлияла технология работы с сообществами.

"Она стала ключевой, а финал - открытие пространств. А начиналось все с проектов, которые объединяли творческие сообщества. Это были и большие фестивали, и креативные события. Постепенно все трансформировалось в большую инфраструктуру , которую сейчас только начинают строить остальные регионы страны. Сообщества генерируют интересную жизнь не только для себя, но и всех жителей Тюмени и Тюменской области", - сказал он.

Следующим шагом в развитии молодежной политики станет создание мультиформатных пространств в муниципальных образованиях, отметил Илья Титов: "В них можно будет технически и тематически форматировать различного рода события. В ближайшей перспективе такие откроют в Заводоуковске, Ялуторовске, Тюменском районе".

На встрече представили историю становления сферы, обсудили крупные проекты и задачи следующего года. Главные планы на 2024 год - это Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. До 1 декабря идёт заявочная кампания. Кроме того, тюменские представители молодежных движений посетят стенд региона на выставке-форуме "Россия".

Также участники прошли интерактивный квиз "30 лет спустя: как развивалась молодежная политика Тюменской области". К круглой дате создан раздел о 30-летии сферы на сайте молодежнаяполитика72.рф. Здесь размещены актуальные новости и анонсы событий, а также информация о том, как строится в регионе система работы с молодежью. На ресурсе появится цикл роликов, в котором известные в регионе политики, бизнесмены расскажут, что влияло на становление молодежной политики тюменского региона.

Всего более 400 лидеров молодежного движения Тюменской области получат награды.

Оксана Корнеенкова