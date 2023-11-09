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В Тюменской области отметили благодарностями 35 кураторов молодежных проектов и пространств

Общество, 17:32 09 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

35 кураторов молодежных проектов и пространств Тюменской области отмечены благодарностями регионального правительства. Чествование прошло на первой из пяти встреч, приуроченных 30-летию сферы, в мультицентре "Контора пароходства" 9 ноября.

"Комитет по делам молодежи был создан в 1993 году. Его тогда возглавил Сергей Сарычев. За последние годы при поддержке правительства ключевая ставка сделана на развитие сообществ и инфраструктуры молодежной политики. Открыто восемь молодежных пространств таких как "Контора пароходства, МТЦ "Космос", "Моя территория" в Ишиме и Тобольске, Медиацентр, Студцентр. Благодаря тому, что есть пространства, система работы, ребята могут находить единомышленников, создавать новые проекты и инициативы, объединяясь в группы, реализуя их во благо Тюменской области", - подчеркнула директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В число первых 35 награжденных вошел гендиректор АНО "Агентство современных коммуникаций" Илья Титов. Он более шести лет работает в сфере молодежной политики и считает, что на становление сферы в ее современном виде повлияла технология работы с сообществами.

"Она стала ключевой, а финал - открытие пространств. А начиналось все с проектов, которые объединяли творческие сообщества. Это были и большие фестивали, и креативные события. Постепенно все трансформировалось в большую инфраструктуру , которую сейчас только начинают строить остальные регионы страны. Сообщества генерируют интересную жизнь не только для себя, но и всех жителей Тюмени и Тюменской области", - сказал он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Следующим шагом в развитии молодежной политики станет создание мультиформатных пространств в муниципальных образованиях, отметил Илья Титов: "В них можно будет технически и тематически форматировать различного рода события. В ближайшей перспективе такие откроют в Заводоуковске, Ялуторовске, Тюменском районе".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

На встрече представили историю становления сферы, обсудили крупные проекты и задачи следующего года. Главные планы на 2024 год - это Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта в Сочи. До 1 декабря идёт заявочная кампания. Кроме того, тюменские представители молодежных движений посетят стенд региона на выставке-форуме "Россия".

Также участники прошли интерактивный квиз "30 лет спустя: как развивалась молодежная политика Тюменской области". К круглой дате создан раздел о 30-летии сферы на сайте молодежнаяполитика72.рф. Здесь размещены актуальные новости и анонсы событий, а также информация о том, как строится в регионе система работы с молодежью. На ресурсе появится цикл роликов, в котором известные в регионе политики, бизнесмены расскажут, что влияло на становление молодежной политики тюменского региона.

Всего более 400 лидеров молодежного движения Тюменской области получат награды.

Оксана Корнеенкова

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# Ирина Широкова , молодежная политика

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