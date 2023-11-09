Инвесторы вложат в экономику Тюменской области более 1,2 трлн рублей за три года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 трлн 200 млрд рублей инвестируют в экономику Тюменской области за три года. Такую цифру привел директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов, знакомя депутатов облдумы с прогнозом социально-экономического развития Тюменской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"Если говорить о ключевых инвестиционных проектах, то, конечно, это СИБУР со строительством установки по выпуску полипропилена. Объем инвестиций — более 200 миллиардов рублей. Еще один крупный проект — межвузовский кампус с объемом инвестиций 32,4 миллиарда рублей. Также сюда относятся терминал аэропорта Рощино, логистический центр компании Wildberries. В Тобольске модернизируется судостроительный завод. Предприятие станет четвертым в России, способным строить суда класса река-море грузоподъемностью до 10 тысяч тонн. В это будет вложено около 3 миллиардов рублей", — рассказала Максим Скворцов.

Ход реализации инвестиционных проектов определяет динамику в строительстве. В 2023 году объем строительных работ составил 234,3 млрд рублей. "В этом году мы ожидаем новый рекорд по вводу жилья — 2 миллиона 270 тысяч квадратных метров. Будет введено более 5 миллионов квадратных метров жилья", — добавил директор регионального департамента экономики.

Максим Скворцов остановился на основных показателях социально-экономического развития: валовой региональный продукт, занятость населения, развитие сельское хозяйство и другие.

Промышленное производство он назвал ядром экономики. В 2023 году индекс промпроизводства составит 108 %. Наблюдается хороший рост, подчеркнул Максим Скворцов. В 2026 году индекс промышленного производства составит 110,9 %. В структуре промышленности основную долю занимают обрабатывающие производства. Производство химических веществ и продуктов увеличится на 109,3 %, выпуск лекарственных средств на 134,1 % — основной драйвер здесь компания "Фармасинтез". Также в регионе станут больше выпускать готовых металлических, резиновых и пластмассовых изделий, строительных материалов.

За 2023 год средняя численность населения в регионе составит 1 млн 613 тыс. человек. Ожидается, что к концу 2026 года показатель будет равен 1 млн 644 тыс. человек. Увеличение произойдет за счет миграционного потока.

"За восемь месяцев в регион прибыло 4 тысячи 660 человек, 56 процентов — это международная миграция, 43 процента — в пределах России. Интересно посмотреть на причины смены места жительства. На первом месте находятся личные семейные обстоятельства, на второй — работа, на третьем — учеба. К нам приезжают 38 процентов - люди старшего трудоспособного возраста. Регион остается привлекательным местом для жизни и работы. Подтверждение тому — рост численности населения и третье место в рейтинге качества жизни среди регионов", — заметил директор регионального департамента экономики, отвечая на вопрос заместителя председателя социального комитета Глеба Трубина о структуре миграционного потока.

Председатель комитета по экономической политике и природопользованию областной думы Инна Лосева отметила, что в Тюменской области большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала.

"В прогнозе учтены все меры социальной поддержки. Тюменская область является регионом привлекательным как для инвесторов, так и для граждан, которые приезжают сюда жить, учиться и работать. Об этом как раз говорят цифры по демографии, приросту. Из других регионов приезжает молодежь, ветераны из Югры и Ямала. Тюменская область занимает ведущие позиции в рейтинге развития регионов. В 2022 году она была на третьем месте по качеству жизни среди других субъектов Российской Федерации. Впереди были только Москва и Санкт-Петербург. В 2023 году регион расположился на третьем месте в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата", — напомнила она.

Члены комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы поддержали проект прогноза социально-экономического развития региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Инна Пахомова