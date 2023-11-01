В Тюмени студенты из 32 государств встретились на CultFest

| Фото: vk.com/aisutmn | Фото: vk.com/aisutmn

Студенты из 32 зарубежных государств участвовали в Фестивале национальных культур CultFest-2023. Традиции и обычи представили граждане стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, СНГ, а также Китая, Вьетнама, Индии, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Фестиваль культур способствует преодолению языковых, культурных и общественных барьеров, что стимулирует развитие взаимопонимания и международного сотрудничества. Он является важным мероприятием в создании позитивного образа города и региона и предоставляет возможность для обмена культурным опытом студентов, обучающихся в вузах Тюмени", – сказал директор Центра привлечения и интеграции иностранных обучающихся ТюмГУ Александр Серяков.

CultFest – масштабное мероприятие для иностранных обучающихся, которое проводится ежегодно на разных площадках города. В этот раз их было 10. На них прошли мастер-классы, викторины, национальные игры.