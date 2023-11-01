Эксперт оценила преимущества и недостатки строительства частного дома зимой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Преимущества и недостатки строительства частного дома зимой оценила эксперт из Тюмени. У строителей есть и специализированные технологии, и материалы. Однако по устоявшемуся мнению, многие жители региона предпочитают возводить жилье в горячий сезон – с мая по октябрь.

"Да, зимняя стройка влечет дополнительное удорожание за счет того, что используются присадки специализированные, материалы, допоборудование, технологии – тот же прогрев. В принципе и стоимость самих работ вырастает. Тем не менее, компенсация происходит за счет цен. Они на стройматериалы, как правило, к концу года стабилизируются. А в течение высокого сезона рост кратный. Например, в декабре прошлого года дом на 150 квадратных метров стоил 6,5 миллионов рублей, а сейчас такой же - 8,3 миллионов рублей", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель по работе с партнерами компании "Изи Хаус" Лариса Кокорина.

Тем, кто сомневается и взвешивает за и против зимней стройки, она рекомендует сейчас заключить договор подряда, зафиксировав в нем стоимость работ. И при желании начать строиться. Либо отложить на лето. По ее опыту оба сценария возможны.

"Если работы начнутся уже в ноябре, то исходя из практики, сложившейся в регионе, заказчик может заехать в готовый дом и начать делать в нем ремонт ориентировочно летом следующего года. В июле-августе дом будет готов. А все заказчики, которые пойдут в стройку в следующий год, начнут строиться во второй половине мая. Нужно чтобы оттаяли грунты и открылись дороги в коттеджных поселках. Их на зиму перекрывают для тяжелой техники, чтобы сохранить. Окончание строительства - только к осени", - привела данные Кокорина.

Эксперт отметила кратный рост спроса на загородную недвижимость в 2023 году. Тренд, начавшийся три года назад, только укрепляется, не смотря на подорожание стройматериалов, повышение цен и ключевой ставки. По ее словам, развитию рынка загородки способствуют все еще действующие инструменты льготных семейной и сельской ипотек, рассрочки, отсрочки и трейд-ин.

Отметим, что в Тюменской области планируется ввести в оборот в 2023 году 2 млн 270 тыс. кв. м жилья. 53 % из этого объема приходится на ИЖС, 47 % - на многоквартирные дома.

Оксана Корнеенкова