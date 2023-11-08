В Тюменской области в 2023 году на рынок недвижимости выставлено 20 тыс. квартир в новостройках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

20 тыс. квартир в новостройках выставлено на рынок недвижимости в Тюменской области в 2023 году.

Об этом сообщил замначальника Главного управления строительства региона, начальник управления жилищной политики Валерий Киселев на форуме "Недвижимость 2023" в Тюмени 8 ноября. Он отметил, что это большой объем работы для риелторов, банковского сообщества и застройщиков.

"До конца текущего года мы перевыполним рекорд прошлого года. Ввод ожидается на уровне 2 миллионов 270 тысяч квадратных метров жилья. Из этого объема 53 процента приходится на ИЖС, а 47 - на многоквартирные дома", - сказал замначальника ведомства.

Работа по увеличению ввода жилья продолжается на системной основе.

"Мы продолжаем реализацию жилищных программ - расселение аварийного жилья, поддержка молодых сеймей, бюджетников. За пять лет на эти цели направлено более 25 миллиардов рублей. Порядка 12 тысяч семей улучшили жилищные условия с господдержкой", - обозначил Киселев.

По данным на 1 ноября, в Тюменской области оформлено более 28 тыс. льготных ипотек. В течение всего 2022 г. - 23 тыс.

Строительные компании возводят в регионе 345 многоквартирных домов. Общее количество договоров долевого участия превышает 33 тыс.

Оксана Корнеенкова