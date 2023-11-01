Гости исторического ужина в Тюмени узнали любовные легенды улицы Дзержинского времен Садовой

| Фото: Владимир Чебалдин, vk.com/chebaldin | Фото: Владимир Чебалдин, vk.com/chebaldin

Волованы, холодец, ризотто из перловки - блюда, что подавали на купеческих столах Тюмени, оценили гости исторического гастроужина "Пешком по Садовой" в ресторане "PianoBar", узнавая параллельно нетривиальные факты и легенды из жизни известных тюменских фамилий.

Новое заведение ресторатора Надежды Жуковой расположилось на месте одного из пяти домов мещанина, городского оценщика Бровцына на бывшей ул. Садовой (ныне знаменитом туристическом променаде - ул. Дзержинского), и это не могло ни определить тему встречи ценителей истории на вкус.

Ведущие вечера краевед Дмитрий Падерин из Библиотеки истории города им. А. И. Текутьева и заведующая библиотекой "Олимп" Анна Молодкина предстали в образах супругов Бровцыных. Они поведали немало интересного о жизни обитателей ул. Садовой ХIХ века, в том числе и "свою" историю любви. Речь идет о второй супруге одного из богатейших людей того времени. Существует легенда, что хозяин дома после смерти своей жены женился второй раз на девушке более низкого сословия и более того, своей воспитаннице и подруге дочери. При этом, это она первой призналась ему в любви и, по сути, сделала предложение. Также витает по улице Садовой версия, что, когда он впоследствии построил для нее дом (ул. Дзержинского, 40) в знак своей любви приказал изобразить на дверях лилии. Есть поверье, что эти резные цветы приносят счастье тем, кто до них дотронется.

Линия романтических чувств стала канвой вечера. "Информации об этой улице много больше, чем даже сейчас с ее популяризацией стало известно. Это и легенды, и традиции, и любовные перипетии. Сегодня вы услышали процентов, может быть, десять", - отметила организатор исторических ужинов в Тюмени Лидия Носова.

| Фото: Владимир Чебалдин, vk.com/chebaldin | Фото: Владимир Чебалдин, vk.com/chebaldin

А тем временем гостей порадовала не только интеллектуальная составляющая вечера. Меню купеческих времен адаптировал шеф-повар "PianoBar" Александр Мякишев.

"Я был очень рад для вас сегодня готовить. Для меня это был небольшой экспериенс. Надеюсь, вам сегодня все понравилось. Мы были привязаны к определенным события, и нужно было использовать именно те продукты, которые были в то время, но на наш лад. Я считаю, что самое удачное блюдо – это наш десерт", - отметил шеф.

| Фото: Владимир Чебалдин, vk.com/chebaldin | Фото: Владимир Чебалдин, vk.com/chebaldin

А на сладкое к чаю подали каноли с творогом и вареньем из ревеня и тыквы. "Конечно, каноли тогда не готовили, но некие виды выпечки всегда присутствовали на любом застолье, это уже авторская вариация шеф-повара ресторана", - прокомментировала Лидия Носова.

А до этого была перемена сытных блюд. Гости ужина особенно оценили холодец с муссовой кнелей из хрена и горчицы. Эту закуску готовили всегда, особенно в Сибири. "Это обусловлено и климатическими особенностями, и тем, что таким образом можно было сохранить продолжительное время мясо. Ну, и, естественно, в холодец использовалась птица, поскольку в то время коров было не так много", - сообщила Лидия Носова.

Затем подали волованы с начинками из грибов – традиционного продукта Сибири - и капусты. И тушеная, и квашеная капуста были неотъемлемыми атрибутами любого стола в нашей местности. Если не добавляли в блюдо, то обязательно ставили рядом на стол.

Винегрет предложили также с квашеной капустой и телячьим языком.

А ризотто из перловки сопроводили котлетой из лосося с креветкой. "Если вы думаете, что не было морепродуктов, ошибаетесь, - поделилась Лидия. – Они были всегда. Я изучала в упоминаниях разные воспоминания иностранцев и просто гостей Тюмени, чем их кормили в гостях у купцов, - практически в каждом говорится о семге. То есть ее в то время привозили в больших объемах".

Отметим, что ежедневно в ресторане "PianoBar" на ул. Дзержинского туристы и горожане могут попробовать наряду с пастой, ризотто, роллами, рибаем и стейком, например, тартинки с домашним салом, капусту по-гурьевски с груздями, похлебку из белых грибов и щи с бычьими хвостами. И, конечно, в заведении на туристической улице Тюмени подают пельмени - блюдо, которое назвали визитной карточкой региона, одну из его разновидностей предложат в качестве блюда Тюменской области для посетителей Международной выставки-форума "Россия" в Дни регионов Уральского федерального округа - с 22 по 25 ноября.

Евгения Тенегина