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Глобальных аварий на коммунальных сетях в Тюменской области нет на протяжении многих лет

Общество, 18:42 10 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Аварий на коммунальных сетях во всех муниципальных образованиях Тюменской области нет в течение длительного периода времени. Есть инциденты. Разницу пояснил директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев.

"Это разные понятия. Инцидент характеризуется кратковременным отключением ресурсов в отопительный сезон. Что касается статистики, она неуклонно движется в позитивную сторону. За прошлый отопительный сезон зафиксировано снижение более, чем на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом отопительного сезона", - сказал руководитель.

Отопительный сезон 2023 года длится чуть больше месяца. Число инцидентов, происходящих на коммунальных сетях варьируется с динамикой снижения на 10-12 %. Это свидетельствует о пользе многолетней системной работы — профилактических мероприятиях и ремонтной кампании, когда выявляются слабые участки сетей, считает Семен Тегенцев.

Для оперативного устранения внештатных ситуаций в области действуют 389 аварийно-восстановительных бригад, 2 тыс. 272 человека личного состава, более 2 тыс. единиц специализированной техники.

Инна Пахомова

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# ЖКХ , инцидент

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