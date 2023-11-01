Нейрокриология помогает курсантам ТВВИКУ выживать в любых условиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую дисциплину – нейрокриологию – ввели в ТВВИКУ в 2022 году. Первые результаты соединения двух наук дали позитивный результат. 12 научных работ написали студенты-медики, которые проводили мониторинг физического состояния и ментальных особенностей курсантов – участников проекта закаливания в ледяной воде.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила научный сотрудник лаборатории ТВВИКУ Татьяна Фишер.

"В ТВВИКУ мы соединили психологию и криологию. Память, речь, внимание объединили с системой закаливания. Ребята на третьем курсе сейчас проходят моделирующие ситуации, в которых учатся правильно дышать, не растерять задание служебно-боевое, выжить в любой ситуации. Какую бы нагрузку мы не давали курсантам, все происходит в пределах нормы работы организма", - подчеркнула она.

Опыт реализации нейрокриологии курсанты ТВВИКУ представили на XXI Международной научно-практической конференции "Стратегия формирования здорового образа жизни населения: экосистемный подход" в Тюменском медицинском университете. Десятки докладов зачитали студенты ТМУ, ТюмГУ, ТИУ, ТВВИКУ во время работы секций и дискуссионного клуба "Ресурсы холодного мира: холод и человек".

12 исследовательских работ опубликовали студенты-медики на основе мониторинга состояния курсантов ТВВИКУ – участников закаливания. Две работы получили одобрение ВАК – Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ.

"Следующий образовательный проект будет связан с восстановлением холодового баланса. И это не про адаптацию, а о том, как здоровый человек, идущий сознательно в холодную воду, получает мотивированный стресс, это не про болезни, а про здоровье", - заверила научный сотрудник лаборатории ТВВИКУ.

"Холод объединяет" – с таким лозунгом Татьяна Фишер ездит по всей стране, рассказывает о тренде на холод. По ее словам, сейчас пришла мода на закаливание, которая возникает в эпоху перемен.

"Время холода появляется после революции, перед Великой Отечественной войной и после нее, в 90-е годы прошлого столетия. И вот сейчас. Тема закаливания становится популярней в период общественных кризисов", - считает автор проекта нейрокриологии.

Добавим, формы закаливания, применяемые в Тюменской области, легли в основу проекта "Регион здоровья". В 2023 году его авторы получили грант губернатора на программу "Научный кампус. Криохакинг". Над реализацией трудятся ученые и студенты ТМУ, ТюмГУ, ТИУ и ТВВИКУ.

Анжела Лебедева