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Экскурсии в питомник "Аптекарский огород" в Тюмени стартуют 14 ноября

Общество, 13:41 11 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсии в питомник "Аптекарский огород" на базе Тюменского государственного медицинского университета (ул. Одесская, 54) пройдут с 14 ноября до 1 декабря. Тюменцы смогут принять участие в проекте "‎Лекарственные растения и где они обитают".

На экскурсии жители города изучат лекарственные растения Тюменской области, изготовят мини-гербарии в рабочей тетради "‎Зеленый помощник". Также тюменцы посетят симуляцию учебной аптеки кафедры фармацевтических дисциплин — попробуют изготовить экокосметику из лекарственных растений.

"Сейчас питомник — это территория, доступная только студентам медицинского университета. С помощью нашего проекта мы хотим сделать "Аптекарский огород" научно-образовательной и эколого-просветительской площадкой для всех желающих, чтобы популяризировать науку о лекарственных растениях", — рассказал руководитель проекта "‎Лекарственные растения и где они обитают" Матвей Пряников.

Проект Матвея — победитель конкурса молодежных инициатив "Моя идея", пишет "Мегатюмень"

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