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Глава Тюмени рассказал об основных параметрах трехлетнего бюджета

Экономика, 09:05 11 ноября 2023

t.me/kuharuk_ruslan

Бюджет города является социально ориентированным. 26 % от бюджета запланировано направить, с учетом мнения жителей, на благоустройство дворовых территорий, общественных пространств, реализацию проектов инициативного бюджетирования. Работа над проектом городского бюджета на предстоящие три года: 2024-й и плановый период 2025 и 2026 годов завершается.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Проект размещен на сайте городской администрации. Впереди – публичные слушания, обсуждения с депутатами и утверждение финансового документа на заседании Тюменской городской думы. На коллегии администрации города рассмотрели основные параметры и объекты, которые планируется реализовать", - сказал он.

В проекте основного финансового документа предусмотрены средства на обеспечение работы системы образования, развитие физкультуры и спорта, сферы культуры и исполнение социальных обязательств, в том числе поддержку детей участников СВО. Обеспечены расходы на капитальный ремонт и оснащение объектов образования и культуры, а также проведение городских массовых мероприятий. Еще одна приоритетная цель – улучшение жилищных условий горожан.

Продолжится работа по реализации инфраструктурных программ, в том числе в рамках национальных проектов.

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"Так, в 2024 году предлагается благоустроить семь территорий: среди них проекты, за которые тюменцы голосовали на федеральной платформе, кроме того, мы приступим к обустройству территории рядом с лесным массивом в районе микрорайона Комарово и сквера в границах улиц Комсомольской – Первомайской", - отметил Кухарук.

Также на заседании коллегии рассмотрели информацию о реализации Генерального плана города и организации работы подрядчиков по текущему содержанию улично-дорожной сети зимой. Специалисты департамента дорожной инфраструктуры и транспорта будут вести строгий контроль за качеством обслуживания автодорог Тюмени, соблюдением стандартов, технических норм и правил по их зимнему содержанию.

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# администрация Тюмени , бюджет , Руслан Кухарук

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