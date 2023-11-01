  • 11 ноября 202311.11.2023суббота
  • USD92,0535
    EUR98,3155
  • В Тюмени 1..3 С 2 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменская компания получила патент на изобретение жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя

Экономика, 16:37 11 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Патент на изобретение жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя получили специалисты научно-производственного объединения "Базовое машиностроение" в Тюмени.

"Такие трубы на территории России больше нигде не изготавливаются и применяются при капитальном ремонте газотурбинных двигателей, - говорит исполнительный директор НПО "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - При этом все комплектующие мы производим самостоятельно с использованием 3D-печати, что тоже достаточно инновационно для российских заводов".

Сотрудники НПО смогут предложить свои услуги нефтегазовым компаниям, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Базовое машиностроение - участник ассоциации "Нефтегазовый кластер".

"Нужен партнёрский подход, когда можно корректировать решения, планы. Важно находиться в общем информационном поле, - считает директор по развитию ассоциации Александр Васильев. - Соглашение о сотрудничестве подразумевает годовой план развития. Уверен, что работы на заводе будет ещё больше".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:37 11.11.2023Тюменская компания получила патент на изобретение жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя
13:06 11.11.2023В Тюмени грантовую поддержку самозанятым увеличили до 1,5 млн рублей
09:05 11.11.2023Глава Тюмени рассказал об основных параметрах трехлетнего бюджета
19:40 10.11.2023Глава Уватского района Вячеслав Елизаров: на форуме БРИКС+ есть возможность заключить соглашения с лидирующими компаниями