Тюменская компания получила патент на изобретение жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Патент на изобретение жаровой трубы камеры сгорания газотурбинного двигателя получили специалисты научно-производственного объединения "Базовое машиностроение" в Тюмени.

"Такие трубы на территории России больше нигде не изготавливаются и применяются при капитальном ремонте газотурбинных двигателей, - говорит исполнительный директор НПО "Базовое машиностроение" Павел Гончаров. - При этом все комплектующие мы производим самостоятельно с использованием 3D-печати, что тоже достаточно инновационно для российских заводов".

Сотрудники НПО смогут предложить свои услуги нефтегазовым компаниям, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Базовое машиностроение - участник ассоциации "Нефтегазовый кластер".

"Нужен партнёрский подход, когда можно корректировать решения, планы. Важно находиться в общем информационном поле, - считает директор по развитию ассоциации Александр Васильев. - Соглашение о сотрудничестве подразумевает годовой план развития. Уверен, что работы на заводе будет ещё больше".