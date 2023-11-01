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"Отряды мэра" в 2024 году примут 5000 подростков

Общество, 19:48 11 ноября 2023

t.me/kuharuk_ruslan

5000 тюменских подростков смогут поработать в "Отрядах мэра" в 2024 году. На выбор "муравьев" - примерно 50 специальностей.

В "Отряды" планируется трудоустроить 5 тыс. 113 человек, в том числе 5 тыс. несовершеннолетних, а также 113 диспетчеров и бригадиров. На реализацию программы запланировано 42 млн 762 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".

Программа трудоустройства подростков появилась в 1998 году и стала брендом Тюмени. Традиционно в летний период организуется четыре трудовые смены, ребята работают по три часа. Изначально они были заняты благоустройством, сейчас на выбор порядка 50 специальностей, в том числе артисты, помощники библиотекарей, экскурсоводов, реставраторов, работников СМИ и т.д.

Летом 2023 года поработали 4 тыс. 700 "муравьев", 200 мест было выделено для детей участников СВО.

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