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Тобольские пожарные ликвидировали условный пожар в драматическом театре

Общество, 10:31 11 ноября 2023

vk.com/publicadmtobolsk | Фото: vk.com/publicadmtobolsk

Контрольно-проверочные пожарно-тактические учения на здании Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова провели огнеборцы. Условный пожар произошел на сцене в результате короткого замыкания электрооборудования.

В кратчайшее время после включения пожарной сигнализации была произведена эвакуация персонала и посетителей. Пять человек не смогли самостоятельно покинуть здание театра, в процессе разведки звеньями газодымозащитной службы, пострадавшие были обнаружены, выведены на свежий воздух и переданы бригаде скорой помощи, сообщает пресс-служба городской администрации.

"На момент прибытия первых сил и средств происходило интенсивное горение сцены - возникла угроза распространения "огня" на весь зал и смежные помещения. Благодаря правильно выбранной тактике, взаимодействию сотрудников пожарной охраны Тобольска и работников драматического театра условный пожар был оперативно ликвидирован", - рассказали пожарные.

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В учении было задействовано девять единиц техники и 57 человек личного состава Тобольского пожарно-спасательного гарнизона.

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# профилактика пожаров

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