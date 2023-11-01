Семь проектов тюменских студентов-архитекторов признаны лучшими по итогам международного конкурса

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Семеро студентов института архитектуры и дизайна ТИУ получили дипломы первой и второй степеней по итогам XXXII Международного конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, дизайну и искусству в Москве.

По информации отдела медиа и внешних коммуникаций вуза, в своих работах будущие архитекторы и дизайнеры проектировали археологический комплекс на Андреевском озере, проводили реновацию бывших промышленных территорий в районе улиц Мельникайте и Дамбовской, реконструировали жилую застройку в границах улиц Осипенко и Профсоюзной.

Работы тюменских архитекторов можно увидеть по ссылке.

Всего в конкурсе участвовали более 700 студентов из разных архитектурных школ России и других стран, в том числе Армении, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

Также делегация Тюменского индустриального университета приняла участие в XXXII Международном архитектурном фестивале "Зодчество" – одном из ключевых архитектурных событий профессионального сообщества.